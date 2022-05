Nach WM: Di Maria beendet Nationalteam-Karriere

via

via Sky Sport Austria

Der Argentinier Angel Di Maria wird nach der Weltmeisterschaft in Katar im Herbst seine Karriere im Nationalteam beenden.

Das sagte der scheidende Stürmer von Paris Saint-Germain am Montag gegenüber Reportern vor dem „Cup of Champions“-Match von Argentinien gegen Europameister Italien am Mittwoch im Londoner Wembley-Stadion. Di Maria spielte bisher 121 Mal für die „Albiceleste“ und schoss dabei 24 Tore.

Letzten Juli erzielte der 34-Jährige beim 1:0-Sieg im Finale der Copa America gegen Brasilien den entscheidenden Treffer. Für Argentinien war es der erste große Titel seit 28 Jahren. Di Maria verlässt PSG im Sommer, wo er dann spielt, ist noch unklar.

(APA)

Beitragsbild: Imago