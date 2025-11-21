Nach WM-Halbfinaleinzug: Österreichs U17 kennt nächsten Gegner

Österreichs U17 steht nach dem 1:0 gegen Japan im WM-Halbfinale und schreibt in Katar weiter Geschichte. Der Siegtreffer von Johannes Moser kurz nach der Pause und mehrere starke Paraden von Daniel Posch machten den sechsten Erfolg im sechsten Spiel klar.

Am Montag wartet Italien. Die Azzurrini gewannen ihr Viertelfinale ebenfalls 1:0 und bringen eine ähnlich stabile, defensiv starke Spielanlage mit. Österreich geht mit viel Selbstvertrauen ins Duell. Italien wird die härteste Prüfung des Turniers – aber Österreich ist in Form und will den Einzug ins Finale.

Beide Halbfinali-Partien seht ihr am Montag (Beginnzeiten noch offen), den 24.11., live auf Sky Sport Austria & im Free-Livestream – mit Sky X streamen! Das Spiel der Österreicher kommentiert Benjamin Vollmann plus Co.-Kommentator Martin Stranzl.

Beitragsbild: GEPA