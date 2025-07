Nach WSG-Abschied: Blume kehrt zu Jugendklub zurück

Nach seinem Abschied von der WSG Tirol kehrt Bror Blume in seine Heimat zurück. Der Flügelspieler unterschreibt beim dänischen Zweitligisten Lyngby BK einen bis Saisonende laufenden Vertrag.

Blume war zuletzt seit Sommer 2021 bei den Tirolern unter Vertrag und absolvierte in diesen vier Jahren 98 Pflichtspiele für die WSG. In der letzten Saison kam der Mittelfeldspieler zu 24 Einsätzen, in denen er vier Tore und sieben Assists beisteuerte.

Für den 33-Jährigen ist es außerdem eine Rückkehr zu seinem Jugendklub. Bei Lyngby hatte Blume 2011 sein Profidebüt gegeben und war insgesamt 140 Mal für den Verein aufgelaufen.

