Nach zehn Jahren: Formel 1 passt Qualifying an

Die Qualifying-Abschnitte Q1 und Q2 werden leicht angepasst. Damit reagiert die Formel 1 auf die Aufstockung des Feldes auf elf Teams und 22 Fahrer.

In Q1 und Q2 werden ab der neuen Saison jeweils die langsamsten sechs Piloten ausscheiden – bisher waren es in beiden Abschnitten jeweils die letzten fünf Fahrer. In Q3 werden dann wie gewohnt wieder die Top-Ten um die Pole kämpfen. Zuletzt hatte die Formel 1 dieses System im Jahr 2016 angewendet. Nach dem Aus des damaligen Manor-Teams waren seit 2017 immer zehn Rennställe am Start.

An der jeweiligen Länge der einzelnen Mini-Sessions ändert sich hingegen nicht. Trotz zwei weiterer Fahrzeuge werden die Piloten weiterhin in Q1 18 Minuten Zeit haben, ihre Zeiten zu setzen. Auch in Q2, wo künftig noch 16 statt wie bislang 15 Autos unterwegs sein werden, bleiben die bisherigen 15 Minuten an Zeit bestehen. Q3 beträgt dann zwölf Minuten. Die Pausenlängen zwischen Q1 und Q2 (7 Minuten) sowie zwischen Q2 und Q3 (8 Minuten) bleiben ebenfalls gleich.

Auch das Sprint-Qualifying wird ebenso wie das Qualifying analog angepasst, auch hier scheiden zukünftig in den Abschnitten SQ1 und SQ2 die jeweils langsamsten sechs Piloten aus. In SQ3 fahren dann anschließend die besten zehn Fahrer um die Sprint-Pole. Der jetzige Qualifying-Modus besteht seit 2006 und wurde seitdem nur hier und da minimal verändert.

(Red.)

Bild: Imago