Nach zehn Wochen: Lindner-Klub Sion entlässt Trainer

Das Köpferollen auf der Trainerposition beim Schweizer Fußball-Super-League Verein FC Sion geht munter weiter. Wie der Club des derzeit verletzten ÖFB-Teamtorhüters Heinz Lindner am Montag bekannt gab, musste Coach David Bettoni nach der 0:5-Niederlage am Samstag bei Servette Genf seinen Hut nehmen.

Der exzentrische Sion-Präsident Christian Constantin entließ mit dem 51-jährigen Franzosen bereits den dritten Trainer in dieser Saison. Bettoni war lediglich zehn Wochen im Amt.

Im Februar hatte Constantin interimistisch selbst den Posten als Chefcoach ausgeübt. Der Clubchef soll am Samstag bereits in der Halbzeitpause die Entlassung von Bettoni, dem einstigen Trainer-Assistenten von Zinédine Zidane bei Real Madrid, in der Kabine vor versammelter Mannschaft verkündet haben. Wer dessen Nachfolger beim Tabellen-Letzten wird, ist noch unklar. In den vergangen sechs Jahren wurden in Sion bereits zwölf Trainer verschlissen.

(APA) / Bild: Imago