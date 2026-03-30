Der deutsche Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat nach seiner kurzen Zwangspause erstmals wieder Teile des Teamtrainings bei Bayern München absolviert und Hoffnung auf ein schnelles Comeback geschürt.

Der 23-Jährige hatte in der Vorwoche „erstmals nach einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk“ wieder individuell auf dem Rasen trainiert. Nun konnte er wieder an einigen Übungen mit der Mannschaft teilnehmen, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte.

Neben Musiala wurden auch Aleksandar Pavlovic (Hüftbeschwerden) und Alphonso Davies (Zerrung) teilintegriert. Sie könnten am Samstag (ab 15:30 Uhr LIVE bei Sky!) beim SC Freiburg oder für die Kracher gegen Real Madrid (das CL-Hinspiel am 7. April LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria!) wieder Optionen sein. Torhüter Manuel Neuer absolvierte nach seinem Muskelfaserriss gar die gesamte Einheit mit der wegen der Länderspielabstellungen durch zahlreiche Nachwuchsspieler aufgefüllten Mannschaft. Jonas Urbig arbeitete nach seiner Abreise vom DFB-Team individuell.

Musiala hatte dem DFB-Team beim Start ins WM-Jahr gegen die Schweiz und Ghana gefehlt. Julian Nagelsmann macht sich mit Blick auf die Weltmeisterschaft aber noch keine Sorgen um den Hoffnungsträger. „Er hat nicht mehr so viel Zeit. Das steht außer Frage“, bekannte der DFB-Bundestrainer zwar, aber: „Ich traue ihm zu, dass er auf 100 Prozent kommt.“ Es sei „das Wichtigste, dass er gesund ist, dass er schmerzfrei ist“, sagte Nagelsmann, „und dass er dann sein Level erreicht.“

Werders Boniface kehrt ins Individualtraining zurück

Werder Bremen kann im Endspurt der deutschen Fußball-Bundesliga womöglich doch noch einmal auf Leihspieler Victor Boniface zurückgreifen. Wie die Hanseaten mitteilten, kehrte der Nigerianer von seiner Reha beim Stammverein Bayer Leverkusen nach Norddeutschland zurück und soll am Dienstag eine erste individuelle Einheit am Weserstadion absolvieren. Boniface stand wegen Knieproblemen seit Anfang Dezember nicht mehr auf dem Rasen, Anfang Januar war er schließlich operiert worden.

„Victor soll die gesamte Woche vorerst individuell trainieren“, sagte Peter Niemeyer, Werders Leiter Profifußball: „Anschließend soll er behutsam an das Mannschaftstraining herangeführt werden, so dass wir die Hoffnung haben, dass er in dieser Saison noch zum Einsatz kommen kann.“ In der Hinserie war der schon in der Vergangenheit öfters von Knieverletzungen ausgebremste 25-Jährige in elf Einsätzen ohne Tor geblieben, insgesamt verpasste er in der Bundesliga 16 von 27 Begegnungen.

(SID/Red.)

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