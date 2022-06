Nach Zwangspause: Williams zweifelte am Comeback

Nach 357-tägiger Zwangspause ist Serena Williams mit einem Sieg im Doppel ins Wettkampf-Tennis zurückgekehrt. Zwischenzeitlich seien aber Zweifel über ihr Comeback aufgekommen, räumte die inzwischen 40-jährige US-Amerikanerin ein. „Habe ich jemals daran gezweifelt, dass ich zurückkehren werde? Auf jeden Fall, ganz sicher“, sagte Williams nach ihrem Sieg an der Seite der Tunesierin Ons Jabeur beim WTA-Rasenturnier von Eastbourne am Dienstag.

Nach einem Riss im Oberschenkelmuskel hatte Williams monatelang pausieren müssen. Wie lange sie generell noch am Court stehen werde, wisse sie nicht. „Aber ich liebe Tennis, sonst wäre ich nicht hier, oder?“ In der kommende Woche tritt die 23-fache Grand-Slam-Siegerin dank einer Wildcard in Wimbledon an. Dieses Major-Turnier hat sie siebenmal gewonnen, zuletzt 2016.

(APA) / Bild: Imago