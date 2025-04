Nachfolger gefunden: Christoph Sumann neuer Sportlicher Biathlon-Leiter

Christoph Sumann übernimmt im ÖSV das Amt des Sportlichen Leiters der Sparte Biathlon. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Franz Berger an, der sein Amt erst kürzlich zurücklegte und diese Position seit 2019 ausübte. Sumann zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Biathleten, er gewann jeweils vier WM- und Olympia-Medaillen. Zudem belegte der Steirer in der Saison 2009/10 im Gesamtweltcup den zweiten Rang.

Sumann, der seine aktive Karriere 2014 beendete, war zuletzt mehrere Jahre als Biathlon-TV-Experte für den ORF im Einsatz und will nun den heimischen Biathlonsport vor allem in Hinblick auf die Heim-WM 2028 in Hochfilzen wieder zurück in die Erfolgsspur führena

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher war voll des Lobes über den neuen Biathlon-Chef. „Seine Erfahrung und sein profundes Wissen im nationalen wie auch internationalen Biathlonsport sind unbestritten und ich bin mir sicher, dass unser Team unter seiner Führung sowohl bei den Herren als auch bei den Damen wieder den Anschluss an die Top-Nationen schaffen wird“, meinte der Tiroler. Sumann selbst wird sich unter anderem bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Innsbruck äußern.

(APA) / Foto: GEPA