Nachnominierung: Ljubicic wohl vor Rückkehr ins ÖFB-Aufgebot

Dejan Ljubicic dürfte für die anstehenden WM-Spiele des österreichischen Nationalteams nachnominiert werden.

Laut einem Bericht des „Kurier“ soll der 28-Jährige den verletzten Christoph Baumgartner ersetzen und dem ÖFB-Kader in den USA nachreisen. Eine offizielle Bestätigung seitens des Verbandes steht bislang noch aus.

Erster Team-Einsatz seit 2023 möglich

Seinen bislang letzten Einsatz für die österreichische A-Nationalmannschaft absolvierte Ljubicic im September 2023 beim 1:1 gegen Moldawien in Linz.

Der gebürtige Wiener wechselte im vergangenen Winter von Dinamo Zagreb zum FC Schalke 04. Mit den „Königsblauen“ schaffte er den Aufstieg in die Deutsche Bundesliga.

(Red.) / Bild: Imago