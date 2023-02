Nadal sagt für Masters in Indian Wells ab

via

via Sky Sport Austria

Rafael Nadal hat seine Teilnahme am in der kommenden Woche startenden Tennis-ATP-Masters1000-Turnier in Indian Wells (live auf Sky Sport Tennis) verletzungsbedingt abgesagt.

Das gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt. Der 36-jährige Spanier hat seit seinem Ausscheiden in der 2. Runde bei den Australian Open am 18. Jänner keine Partie mehr bestritten. Dabei hatte er sich bei einem langen Schritt eine Blessur im Hüftbereich zugezogen gehabt.

Nadal verliert somit wertvolle Punkte in der Weltrangliste, da er 2022 in Indian Wells im Finale gestanden war. 2007, 2009 und 2013 hatte er das Hartplatz-Turnier für sich entschieden.

(APA/Reuters)

Artikelbild: Imago