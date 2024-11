Nadal schlägt bei Abschiedsturnier im Einzel auf

Rafael Nadal betritt beim letzten Event seiner unvergleichlichen Tenniskarriere noch einmal die ganz große Bühne: Der 38-Jährige wird zum Auftakt der Davis-Cup-Finals in Malaga für Spanien gegen die Niederlande das erste Einzel bestreiten. Dies teilte der Veranstalter vor dem Start am Dienstag (17.00 Uhr) mit.

Der Gegner des 22-maligen Grand-Slam-Siegers ist der Weltranglisten-80. Botic van de Zandschulp. Im zweiten Einzel trifft Carlos Alcaraz auf Tallon Griekspoor. Der spanische Teamchef David Ferrer hatte ihm zuvor bescheinigt, von Tag zu Tag besser zu werden.

Vor Abschied: „Habe in letzter Zeit sehr wenig gespielt“

Nadal, der im Oktober seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt hatte, ließ selbst bis zuletzt offen, ob er aufschlagen werde. „Ich weiß nicht, ob ich spielen werde oder nicht. Ich habe in letzter Zeit sehr wenig gespielt“, hatte er auf der Pressekonferenz in Malaga am Montag gesagt.

Nach den Olympischen Spielen in Paris, bei denen er im Einzel in der zweiten Runde am späteren Goldmedaillengewinner Novak Djokovic gescheitert war, hatte der spanische Superstar einzig beim Showevent „Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien ein Turnier bestritten.

Abschiedstournee: Nadal unterliegt Djokovic beim Six Kings Slam

In einem letzten Duell zweier Tennis-Superstars unterlag er im Spiel um Platz drei beim Exhibition-Turnier Six Kings Slam in Riad dem Serben Novak Djokovic mit 2:6,6:7(5). Den Titel samt Siegerscheck von sechs Millionen US-Dollar (5,53 Mio. Euro) sicherte sich der Südtiroler Jannik Sinner mit einem 6:7(5),6:3,6:3 über Carlos Alcaraz.

„Danke Novak für alles, für all die gemeinsamen Momente auf dem Platz. Es war eine unglaubliche Rivalität“, sagte Nadal.

(SID/APA).

Beitragsbild: Imago.