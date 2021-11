Nächste Coronafälle bei RB Leipzig: Co-Trainer Beierlorzer betroffen

Nächster Corona-Schock beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig: Nach Chefcoach Jesse Marsch hat sich nach SID-Informationen auch Co-Trainer Achim Beierlorzer mit dem Coronavirus infiziert. Routinemäßige Testungen am Dienstag haben weitere positive Corona-Fälle im Betreuerstab des Vizemeisters ergeben, teilte der Klub mit. Zusätzliche Spieler wurden nicht positiv getestet.

Das geplante Mannschaftstraining am Dienstag wurde ausgesetzt. Dafür wurde eine weitere PCR-Testreihe für das gesamte Team durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Testreihe werden am Mittwoch erwartet.

Das Bundesliga-Gastspiel bei Union Berlin sei „nach dem gegenwärtigen Stand nicht gefährdet“, teilte RB mit. Man stehe weiterhin wie gehabt in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Leipzig war zuletzt akut von mehreren positiven Fällen betroffen gewesen. Unter anderem verpassten Marsch und Kapitän Peter Gulacsi wegen positiver Tests die vergangenen beiden Spiele in der Champions League beim FC Brügge (5:0) sowie am Wochenende in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (1:3). Beierlorzer hatte Marsch in diesen beiden Partien an der Seitenlinie vertreten.

