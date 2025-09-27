Nächste Enttäuschung für ManUnited

Manchester United hat in der Premier League die nächste herbe Enttäuschung erlebt.

Das Team von Trainer Rúben Amorin verlor beim FC Brentford mit 1:3 (1:2) und bleibt weiterhin Mittelmaß. Dabei hatte der englische Fußball-Rekordchampion zuletzt mit einem Sieg gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea (2:1) auf bessere Zeiten gehofft.

Für Brentford traf Igor Thiago in der 8. und 20. Minute doppelt. ManUnited gelang durch den Ex-Salzburger Benjamin Sesko (26.) nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Für den Angreifer aus Slowenien war es das erste Premier-League-Tor. Mathias Jensen sorgte in der Nachspielzeit nach einem Konter für den Endstand (90.+5) und für die dritte Saisonpleite der Red Devils.

(SID)

Bild: Imago