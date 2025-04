Nächste Flug-Premiere für Skisprung-Damen

Der Ski-Weltverband FIS hat den Kalender-Entwurf für die Skisprung-Weltcupsaison 2025/26 veröffentlicht. Die größte Neuerung ist, dass die Frauen erstmals auch in Planica vom Skiflug-Bakken gehen dürfen.

Bisher hatte es nur in Vikersund Skiflug-Weltcupbewerbe für die Frauen gegeben. Die Saison beginnt für Männer und Frauen wie im Vorjahr von 21. bis 23. November in Lillehammer, Planica wird Ende März Schauplatz des gemeinsamen Saisonfinales beider Geschlechter.

Österreich ist bei den Männern im Rahmen der Tournee am 4. Jänner in Innsbruck und am 6. Jänner in Bischofshofen Schauplatz. Zudem stehen am 28. Februar/1. März 2026 Skiflugkonkurrenzen auf dem Kulm auf dem Programm. Bei den Frauen können Eva Pinkelnig und Co. in Villach (3./4.1.) und Hinzenbach (28.2./1.3.) vor Heimkulisse springen.

Die Skiflug-WM der Männer geht vom 22. bis 25. Jänner in Oberstdorf in Szene. Höhepunkt im Kalender sind freilich die Olympischen Winterspiele, die Bewerbe werden vom 7. bis 16. Februar in Predazzo ausgetragen.

(APA)/Bild: GEPA