Nächste Niederlage für Dallas – Debakel für Toronto

Die Dallas Stars müssen in der NHL im Rennen um die Wildcard-Plätze für das Play-off nach der dritten Auswärtsniederlage gegen kanadische Clubs in Serie weiter zittern. Die Texaner unterlagen am Donnerstag mit Michael Raffl den Calgary Flames 2:4. Davor hatten sie gegen Vancouver (2:6) und Edmonton (2:5) verloren. Im Finale des Grunddurchgangs haben die Stars bei zwei Punkten Vorsprung auf Las Vegas und vier auf Vancouver noch vier Heimspiele zu absolvieren.

„Wir müssen diesen Vorteil einfach voll nutzen. Wir haben unser Schicksal immer noch in der eigenen Hand“, betonte Dallas-Trainer Rick Bowness. Sein Team nimmt in der Western Conference zwei Zähler hinter Nashville weiter den zweiten Wildcard-Platz ein. Konkurrent Vancouver trat ebenfalls auf der Stelle, die Canucks kassierten in Minnesota ein 3:6. Nashville hat noch ein Spiel mehr auszutragen als das Verfolgertrio. Der nächste Gegner von Dallas ist am Samstag Seattle.

In ein Debakel schlitterten die Toronto Maple Leafs. Die Kanadier verloren gegen die Tampa Bay Lightning mit 1:8. Brisant: Wenn sich in den Standings nichts mehr verändert, treffen die Maple Leafs auch in der ersten Playoff-Runde auf den Titelverteidiger.

Alle Ergebisse vom Donnerstag:

Florida Panthers-Detroit Red Wings 5:2

Montreal Canadiens-Philadelphia Flyers 3:6

New Jersey Devils-Buffalo Sabres 2:5

Pittsburgh Penguins-Boston Bruins 4:0

New York Islanders-New York Rangers 3:6

Tampa Bay Lightning-Toronto Maple Leafs 8:1

Calgary Flames-Dallas Stars 4:2

Los Angeles Kings-Chicago Blackhawks 4:1

Minnesota Wild-Vancouver Canucks 6:3

San Jose Sharks-St. Louis Blues 1:3

Carolina Hurricanes-Winnipeg Jets 4:2

(APA/Red.)

Bild: Imago