Nächste Verletzung! Bayern-Star fällt lange aus

Hiroki Ito und dem FC Bayern bleibt das Verletzungspech treu: Der Abwehrspieler zog sich beim 3:2 (1:1) des deutschen Rekordmeisters gegen den FC St. Pauli erneut einen Bruch des rechten Mittelfußes zu und fällt für den Rest der Saison aus.

„Die Nachricht von der erneut schweren Verletzung von Hiroki trifft uns alle sehr hart. Er hatte sich gerade erst nach monatelanger Reha wieder zurückgekämpft und fällt nun wieder lange aus – man kann nur erahnen, was gerade in ihm vorgeht. Kopf hoch, Hiroki – der FC Bayern ist an deiner Seite“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

Ito gegen St. Pauli ausgewechselt

Der eingewechselte Japaner musste im Bundesligaspiel gegen den FC St. Pauli wegen Schmerzen am rechten Fuß vorzeitig vom Platz. Ito hatte sich bereits im Juli nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart nach München den rechten Mittelfuß gebrochen. Er war über Monate ausgefallen – auch, weil eine zweite Operation am Fuß notwendig geworden war.

Nach seiner Verletzung am Samstag hielt er sich kurz die Hände vors Gesicht, als er den Platz verließ (89.). Wenig später zog er sich das Trikot aus und für einige Momente über den Kopf. Ito war in der 58. Minute für Raphael Guerreiro eingewechselt worden, der den etatmäßigen Linksverteidiger Alphonso Davies nach dessen Kreuzbandriss vertrat.

Bayern plagen Verletzungen

Wie Davies hatte sich vor wenigen Tagen auch Abwehrchef Dayot Upamecano mit einer Knieverletzung für längere Zeit abgemeldet. Aktuell fehlen außerdem Kapitän Manuel Neuer (Wade), Aleksandar Pavlovic (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Kingsley Coman (Fußreizung).

Auch Leon Goretzka war gegen St. Pauli zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden. Laut Sportdirektor Christoph Freund hatte er Rückenprobleme, es sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Coman soll nächste Woche wieder einsteigen.

(SID) / Bild: Imago