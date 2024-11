Nächster 100-Millionen-Mann? Engländer jagen BVB-Juwel

Ein Wechsel ist von der Gittens-Seite derzeit noch nicht geplant, allerdings sieht sich der 20-Jährige perspektivisch in England in der Premier League. Zudem ist Borussia Dortmund nach wie vor auf Einnahmen angewiesen, braucht wieder einen potenziellen 100-Millionen-Euro-Mann wie Ousmane Dembele oder Jude Bellingham. In diese Sphären könnte Gittens in Zukunft durchaus stoßen und ein Mega-Transfer-Plus generieren.