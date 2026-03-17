Nächster Bayern-Ausfall im CL-Rückspiel fix

Die Besetzung des Torhüter-Postens des FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo (morgen ab 20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) wird erst kurzfristig entschieden.

Trainer Vincent Kompany geht allerdings davon aus, dass Jonas Urbig seine Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel rechtzeitig überwunden hat.

„Die Entscheidung wird eine rein medizinische sein. Wenn alles läuft, wie es jetzt läuft, steht Urbig im Tor, und wenn nicht, werden wir eine andere Lösung suchen und sie auch finden“, sagte Kompany. Auf die Frage, ob die andere Lösung der 16 Jahre alte Leonard Prescott sei, antwortete er: „Ja“.

Nicht zur Verfügung stehen wird Jamal Musiala. Der deutsche Nationalspieler wurde beim Hinspiel wegen Problemen am Sprunggelenk vorzeitig ausgewechselt. Fehlen werden neben den gesperrten Joshua Kimmich und Michael Olise auch die verletzten Manuel Neuer, Alphonso Davies und Hiroki Ito.

(SID).

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