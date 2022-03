Nächster Chelsea-Hammer! Trikot-Sponsor zieht sich vorerst zurück

Das Mobilfunknetz Three („Drei“) hat den FC Chelsea aufgefordert, sein Sponsoring vorübergehend einzustellen und seine Marke von den Trikots und dem Stadion des Vereins zu entfernen.

Eine Sprecherin von Three sagte: „In Anbetracht der kürzlich von der Regierung angekündigten Sanktionen haben wir den Chelsea Football Club gebeten, sein Sponsoring vorübergehend auszusetzen und seine Marke bis auf Weiteres von den Trikots und aus dem Stadion zu entfernen.“

Die britische Regierung verhang jüngst harte Sanktionen gegen Klub-Eigner Roman Abramowitsch, die auch den FC Chelsea direkt betreffen. So dürfen die Blues den Spielbetrieb zwar fortsetzen, doch Transfers, Vertragsverhandlungen und Geschäfte jedweder Art müssen auf Eis gelegt werden.

Three-Sprecherin: „Sind uns bewusst, dass Entscheidung die Fans treffen wird“

„Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung die vielen Chelsea-Fans, die ihre Mannschaft leidenschaftlich verfolgen, treffen wird. Wir sind jedoch der Meinung, dass diese Entscheidung unter den gegebenen Umständen und angesichts der bestehenden staatlichen Sanktionen richtig ist“, heißt es im Statement von Three weiter.

Außerdem wolle der Mobilfunkanbieter besondere Pakete schnüren, die es Flüchtlingen erlauben günstiger in Verbindung mit der Heimat zu bleiben.

„Als Mobilfunknetz können wir die Menschen in der Ukraine am besten unterstützen, indem wir dafür sorgen, dass Flüchtlinge, die vor dem Konflikt nach Großbritannien kommen, und Kunden, die sich derzeit in der Ukraine aufhalten, mit den Menschen in Verbindung bleiben können, die ihnen wichtig sind. Deshalb bieten wir allen Ukrainern, die in Großbritannien ankommen, und denjenigen, die in der Ukraine bleiben, Konnektivitätspakete an“, so die Three-Sprecherin.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago