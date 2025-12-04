Nächster Dämpfer für Liverpool-Star Salah

Mit seinen 33 Jahren hat Liverpool-Superstar Mohamed Salah eine unliebsame Premiere erlebt. Der Ägypter musste gegen Sunderland erneut auf der Reds-Bank Platz nehmen.

Es sind bittere Wochen für Mohamed Salah! Nachdem die Ikone des FC Liverpool mit seinem Klub kürzlich sechs Niederlagen in sieben aufeinanderfolgenden Premier-League-Spielen einstecken musste, erlebte der Ägypter nun auch einen persönlichen Nackenschlag. Liverpool-Trainer Arne Slot hatte den Offensiv-Star am vergangenen Wochenende beim 2:0-Auswärtssieg gegen West Ham erstmals nach 53 PL-Partien wieder auf die Bank gesetzt und ihn dort auch volle 90 Minuten lang gelassen.

VIDEO-Highlights: Liverpool lässt legen Sunderland Punkte liegen

Negativ-Premiere für Salah

Gegen Sunderland gab es nun den nächsten Denkzettel für den Wirbelwind. So musste Salah erstmals in seiner langen Liverpool-Karriere zum zweiten Mal in Folge zunächst auf der Bank Platz nehmen. Gegen den PL-Aufsteiger durfte der 33-Jährige zumindest aber ab der zweiten Hälfte wieder mitwirken und zeigte dabei eine couragierte Leistung.

„Ich stelle die gleiche Mannschaft auf. Es ist immer ein Balanceakt zwischen der Frage, ob man nach einem Sieg Kontinuität will oder ob man frische Spieler braucht“, erklärte Slot nach Abpfiff seine Aufstellung. Insgesamt absolvierte Salah seit 2017 bislang 420 Spiele für Liverpool, wobei er 250 Tore erzielte und 116 Treffer vorbereitete.

(skysport.de) / Bild: Imago