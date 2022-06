via

via Sky Sport Austria

Eine Woche nach dem ersten Sieg in der European League of Football (ELF) haben die Raiders Tirol am Sonntag nachgelegt.

Bei den Stuttgart Surge setzten sich die „Adler“ im vierten Saisonspiel souverän mit 33:0 durch und liegen in der Central Conference hinter den Vienna Vikings (4 Siege/4 Spiele) und gleichauf mit Frankfurt Galaxy (4/2) auf Platz drei. Stuttgart ist nach der vierten Niederlage Letzter. Die Vikings hatten bereits am Samstag die Istanbul Rams 49:0 abgefertigt.

(APA) / Bild: GEPA