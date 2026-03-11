Kommt bald der nächste große Hersteller-Einstieg in die Formel 1? Medienberichten zufolge ist der chinesische Autobauer BYD an einem Motorsport-Programm interessiert.

China und der Motorsport – das ist eine komplizierte Geschichte.

Lange war das Reich der Mitte in den von europäischen und amerikanischen Teams dominierten Rennserien der Welt außen vor. Mit Zhou Guanyu bekam die Formel 1 erst im Jahr 2022 einen Fahrer aus China in die Königsklasse, die zumindest seit 2004 mit dem Großen Preis von China in Shanghai (ab Donnerstag LIVE auf Sky Sport – streame das Rennwochenende mit Sky X live!) regelmäßig (abgesehen von fünf Jahren Corona-Zwangspause) dort gastiert.

Doch trotz der enormen Industriemacht der Volksrepublik gab es kaum erfolgreiche chinesische Teams in den großen Klassen des internationalen Motorsports. Das ändert sich möglicherweise nun: Der Boom chinesischer Autobauer, ausgelöst durch den enorm wachsenden Bedarf an elektrischen Fahrzeugen, beflügelt die teils jungen Konzerne aus Fernost.

Formel 1 als perfekte Marketing-Bühne für BYD

Diese suchen nach neuen Vermarktungskonzepten, um ihre Marken auch international besser positionieren zu können. Die Reglements in der Formel 1 oder WEC, die einen wachsenden Fokus auf Hybrid-Antriebe setzen, kommen da wie gerufen. Auch für BYD: Der 2003 gegründete Hersteller ist mittlerweile einer der größten der Welt und hat nun seine Augen auf den internationalen Motorsport geworfen.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge soll BYD Optionen evaluieren, in Rennserien wie die Formel 1 oder WEC einzusteigen. Damit möchte das Unternehmen sein globales Image aufpolieren. Dabei wären die Chinesen laut Bericht auch bereit, ein eigenes Projekt aufzubauen – auch wenn der Kauf eines bestehenden Teams wohl der einfachere Weg wäre.

Die chinesische Konkurrenz in Form von Konzernen wie Geely oder Nio haben bereits erste eigene Schritte im Motorsport unternommen, letztere gewannen 2015 den Titel in der Formel E, bevor sie vier Jahre später wieder ausstiegen. Der Weltmotorsportverband FIA ist, genauso wie die Formel 1, schwer an einem solchen Vorhaben seitens BYD interessiert. So sagte der Präsident der FIA, Mohammed Ben Sulayem, noch im vergangenen Jahr in einem Interview, der Einstieg eines chinesischen Teams wäre nach Cadillac der nächste logische Schritt für die Königsklasse.

Großes Potenzial, große Risiken

Das liegt im riesigen Markt begründet, den China für die Formel 1 bedeutet. Dieser wuchs in der Vergangenheit bereits stark an (2024 um fast 40 Prozent), weitaus größere Sprünge könnte die Rennserie natürlich durch eine chinesische Beteiligung erzielen. Besonders, da der mittlerweile als Ferrari-Reservefahrer tätige Zhou keine Rennen mehr bestreitet.

Dennoch wäre der Einstieg mit einem eigenen Projekt ein riesiges finanzielles Risiko für BYD. Zwar machte Cadillac es in der laufenden Saison vor. Die Amerikaner brachten allerdings einen Haufen Erfahrung in Top-Klassen des Motorsports mit. Wie teuer ein fehlgeschlagenes Projekt großen Konzernen zu stehen kommen kann, bewies in der Vergangenheit unter anderem Toyota. Bis zu drei Milliarden Euro versenkten die Japaner im F1-Projekt. In acht Jahren gelang kein einziger Sieg. 2009 zog der Aufsichtsrat den Stecker.

Viel eher könnte das Modell Audi als Vorbild für die Chinesen dienen. Der Hersteller aus Ingolstadt übernahm für sein Abenteuer Formel 1 den Sauber-Rennstall. Dass dieser Ansatz Früchte trägt, bewies der starke Saisonstart der vier Ringe in Australien.

Vorbild Audi?