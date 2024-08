Nächster Klub! Red Bull übernimmt Verein in Japan

Brasilien, New York, Leipzig, Salzburg, Leeds und nun auch Japan: Der österreichische Getränkehersteller Red Bull erweitert seinen Fußballhorizont und übernimmt den japanischen Drittligisten Omiya Ardija, wie der Club aus Saitama am Dienstag verkündete.

Die Anteile, die zurzeit das Telekommunikationsunternehmen NTT East hält, sollen demnach im September an Red Bull überschrieben werden. Omiya Ardija stieg in der Vorsaison ab, es winkt aber die sofortige Rückkehr in Liga zwei.

Der Club liegt in der Ganzjahresmeisterschaft nach 23 Runden souverän an der Tabellenspitze. „Wir freuen uns sehr, einen Verein in Asien zu haben und unser Fußballportfolio in dieser strategisch wichtigen Region erweitern zu können. Der japanische Fußball hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und viele Spitzentalente hervorgebracht“, wurde Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in der Aussendung des japanischen Clubs zitiert.

Neues Red Bull- Team in Saitama beheimatet

Beheimatet ist das neue RB-Team in Saitama, einer Millionenstadt nördlich von Tokio. Bereits seit Längerem schwirrten Gerüchte über den Einstieg Red Bulls in den japanischen Fußball herum. In rund einem Monat soll dieser nun vollzogen werden.

In Österreich wurde die Übernahme von Austria Salzburg durch Red Bull im Jahr 2005 vollzogen.

(APA) / Bild: Imago