Nächster Meilenstein für NHL-Star Ovechkin

Alexander Ovechkin hat als zweiter Spieler der Geschichte 1.000 Tore in Grunddurchgang und Playoff der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erzielt.

Der 40-jährige Russe erreichte den Meilenstein am Sonntag mit einem Powerplay-Tor bei der 2:3-Heimniederlage nach Verlängerung seiner Washington Capitals gegen Colorado Avalanche. Ovechkin fehlen nur noch 16 Tore auf Rekordhalter Wayne Gretzky (1.016.).

Der Washington-Stürmer hat Gretzky im April 2025 mit seinem 895. Treffer schon als Tor-Rekordhalter im Grunddurchgang abgelöst.

(APA)

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