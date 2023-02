Nächster Meilenstein für Salzburg-Kapitän Ulmer

via

Andreas Ulmer jagt in der ADMIRAL Bundesliga eine Bestmarke nach der anderen. Am Sonntag durfte der Salzburg-Kapitän einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere bejubeln.

Der 3:1-Sieg über die WSG Tirol war für Ulmer ein besonderer Erfolg. Für den 37-Jährigen war es nämlich der 250. Sieg in der österreichischen Bundesliga mit Red Bull Salzburg. Ulmer ist damit nach Erich Obermayer (289 Siege mit Austria Wien) erst der zweite Spieler seit Gründung der Bundesliga, der mindestens 250 Bundesliga-Siege für ein Team feiern konnte.

250 – Andreas Ulmer feierte 250 Bundesliga-Siege für den FC Red Bull Salzburg und ist nach Erich Obermayer (289, FK Austria Wien) erst der zweite Spieler seit Gründung der österreichischen Bundesliga, der mind. 250 BL-Siege für ein Team bejubeln durfte. Meilenstein. #WSGRBS pic.twitter.com/zs1TsyRYcI — OptaFranz (@OptaFranz) February 19, 2023

