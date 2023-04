Nächster österreichischer NHL-Erstrunden-Pick? Reinbacher steigt im Scout-Ranking

Österreichs Eishockey-Verteidiger David Reinbacher hat gute Chancen, beim NHL-Draft am 28. und 29. Juni in Nashville in der ersten Runde gewählt zu werden. Der 18-jährige Vorarlberger wird im finalen Ranking des Central Scouting Service (CSS), das am Dienstag veröffentlicht wurde, als Nummer fünf in Europa eingestuft. Das CSS erstellt unverbindliche Ranglisten und Einschätzungen, die den Clubs für den NHL-Draft als Orientierung dienen.

Reinbacher hat sich gegenüber der Jänner-Rangliste um fünf Plätze verbessert und wird als bester Verteidiger seines Jahrgangs bei einem europäischen Club eingestuft. Er wird wohl nach Thomas Vanek 2003 (Nr. 5 Buffalo Sabres), Michael Grabner 2006 (Nr. 14 Vancouver Canucks), Marco Rossi 2020 (Nr. 9 Minnesota Wild) und Marco Kasper 2022 (Nr. 8 Detroit Red Wings) als fünfter Österreicher in der ersten Runde an die Reihe kommen.

Der Vorarlberger wird so wie Kasper im vergangenen Jahr an fünfter Stelle der europäischen Feldspieler eingestuft. „Das Rennen um Platz drei war sehr eng“, sagte Goran Stubb, der NHL-Direktor für das europäische Scouting und prophezeite Reinbacher, in Zukunft „ein starker NHL-Spieler“ zu werden.

Reinbacher hat sich in dieser Saison beim HC Kloten in der Schweizer National League einen Stammplatz erspielt und im österreichischen Nationalteam debütiert. Für Aufsteiger Kloten, der souverän den Klassenerhalt geschafft hat, erhielt er die zweitmeiste Eiszeit aller Verteidiger und verbuchte in 49 Spielen 24 Scorerpunkte.

An Nummer 85 in Europa und damit um 26 Plätze besser als im Jänner wird mit Stürmer Ian Scherzer vom schwedischen Club Rögle ein zweiter Österreicher in der Liste berücksichtigt. Als Nummer eins im Draft wird der kanadische Center Connor Bedard erwartet.

(APA)

Bild: Imago