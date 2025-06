Nächster Overtime-Krimi! Panthers gleichen in NHL-Finals aus

Die Florida Panthers haben in der Finalserie der National Hockey League gegen die Edmonton Oilers ausgeglichen.

Der regierende Stanley-Cup-Titelverteidiger gewann am Freitag (Ortszeit) in Edmonton in der zweiten Verlängerung mit 5:4 und stellte im „best of seven“ damit auf 1:1. Brad Marchand war in der Overtime mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend der Matchwinner der Panthers. Spiel drei der Serie findet am Montag in Florida statt.

Die Oilers führten nach dem ersten Drittel 3:2, wobei Leon Draisaitl nach sehenswerter Vorarbeit von Connor McDavid sein zehntes Tor im diesjährigen Play-off erzielte. Florida konterte im Mitteldrittel durch Treffer von Dmitri Kulikow und Marchand, der einen Gegenstoß in Unterzahl abschloss. Edmonton musste danach lange auf den Ausgleich warten, ehe der 40-jährige Corey Perry knapp 18 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zuschlug.

Marchand hatte in der ersten Overtime zunächst eine Möglichkeit zum Siegestor, er holte dies nach 8:05 Minuten der zweiten Verlängerung aber nach. Die Oilers hatten ihrerseits das Auftaktspiel der Finalserie in der Verlängerung gewonnen.

