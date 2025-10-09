Nächster Portugal-Star vor Wechsel nach Saudi-Arabien?

Al Nassr und Al Ittihad sind Mittelfeldspieler Bruno Fernandes von Manchester United interessiert.

Das berichtet Talksport. Die beiden Topklubs aus Saudi-Arabien würden den portugiesischen Superstar gerne verpflichten. Als Ablöse wird über eine Summe von mindestens 60 Millionen Pfund spekuliert.

Es soll dabei um einen Wechsel im Sommer gehen, dass der 31-Jährige die Saison offenbar in Manchester beenden will. CR7-Klub Al-Nassr hatte zuletzt bereits seinen Landsmann Joao Felix vom FC Chelsea verpflichtet.

(skysport.de) Foto: Imago