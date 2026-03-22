Nächster Rückschlag! Tottenham rutscht immer tiefer in den Tabellenkeller

ÖFB-Verteidiger Kevin Danso taumelt mit Tottenham immer weiter in die Krise.

Die Londoner mussten sich nach dem Aus in der Champions League am Sonntag im Abstiegskampf der englischen Premier League dem direkten Konkurrenten Nottingham Forest zu Hause 0:3 (0:1) geschlagen geben. Nach dem 13. Ligaspiel in Folge ohne Sieg liegt der Traditionsclub weiter einen Punkt vor der Abstiegszone – dank Schützenhilfe des Ligavierten Aston Villa, der West Ham mit 2:0 besiegte.

Danso spielte im Abwehrzentrum durch. Sein Team wartet weiter auf den ersten Ligasieg in diesem Kalenderjahr bzw. unter Neo-Trainer Igor Tudor, der zusehends in der Kritik steht. Aus den jüngsten elf Partien gab es lediglich drei Punkte. Tottenham war zuletzt 1977/78 nicht in der höchsten Spielklasse vertreten, im Vorjahr gewann der Club noch die Europa League. Nottingham zog um zwei Zähler an den strauchelnden „Spurs“ vorbei, die Tore erzielten Igor Jesus (45.), Morgan Gibbs-White (62.) und Taiwo Awoniyi (87.).

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