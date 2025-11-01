Nächster Serie-A-Trainerwechsel: Genua entlässt Ex-Weltmeister

Der frühere Fußball-Weltmeister Patrick Vieira ist nicht mehr Trainer des italienischen Erstligisten Genua CFC.

Das nach neun Ligapartien noch sieglose Schlusslicht der Serie A gab die Trennung vom 49-jährigen Franzosen am Samstag bekannt. Vieira hatte den Club im vergangenen November übernommen und zum Klassenerhalt geführt. Der frühere Arsenal-Kapitän hat in seiner Trainerkarriere bisher auch den MLS-Club New York City FC, OGC Nizza, Crystal Palace und Racing Straßburg betreut.

Auch Genua-Sportdirektor entlassen

Vieira war erst im vergangenen November verpflichtet worden und hatte das Team zwischenzeitlich stabilisiert – doch der Start in die neue Saison war völlig misslungen.

Mit nur drei Punkten aus neun Ligaspielen steht Genua am Tabellenende. Am Mittwoch hatte das Team zu Hause mit 0:2 gegen Aufsteiger US Cremonese verloren, Fangruppen forderten zuletzt wiederholt und mit Nachdruck Vieiras Rücktritt. Bereits am Freitag trennte sich der Verein von Sportdirektor Marco Ottolini. Medienberichten zufolge trafen sich die Verantwortlichen am Samstag erneut mit Vieira – das Ergebnis: eine einvernehmliche Trennung.

Übergangsweise sollen Roberto Murgita und der aktuelle U17-Coach Domenico Criscito die Mannschaft beim kommenden Spiel am Montag gegen US Sassuolo Calcio betreuen. Als Favorit auf die Nachfolge Vieiras gilt Daniele De Rossi, der zuletzt die AS Rom trainierte.

Vieira hatte Genua in der vergangenen Saison noch auf Rang 13 geführt und im Juni bis 2027 verlängert. Er ist nach Igor Tudor (Juventus Turin) der zweite Coach, der in dieser Spielzeit der Serie A seinen Posten verliert.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.