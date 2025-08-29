Nächster Sieg für Young Violets – Vienna mit Remis

Die Young Violets befinden sich in der ADMIRAL 2. Liga weiter auf Erfolgskurs. Die zweite Mannschaft der Wiener Austria feierte am Freitag einen 1:0-Sieg bei Hertha Wels und schob sich dank zehn Punkten aus den jüngsten vier Runden zumindest vorübergehend auf Platz zwei. Der Dritte Vienna und der Vierte Austria Lustenau trennten sich auf der Hohen Warte mit einem 1:1.

Die Young Violets erwiesen sich gegen Wels von Beginn an als gefährlichere Mannschaft, das 1:0 durch Filip Lukic im Zuge eines Corners war die logische Folge (45.+3). Bald nach dem Seitenwechsel sah Wels-Profi Luan wegen eines Trikotvergehens gegen Philipp Hosiner Gelb-Rot, danach konnte der Aufsteiger die Gäste nicht mehr wirklich in Bedrängnis bringen.

Die Vienna ging gegen Lustenau entgegen dem Spielverlauf nach einem weiten Pass von Osarenren Okungbowa und einem Stellungsfehler in der Vorarlberger Abwehr durch Marco Djuricin in Führung (34.). Der Ausgleich entsprang einem Elfmeter von William Rodrigues (50.), zuvor war Mame Wade gefoult worden.

(APA)/Bild: GEPA