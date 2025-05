Nächster Sieg über Dallas: Edmonton auf Finalkurs

Die Edmonton Oilers haben Kurs auf das Stanley-Cup-Finale genommen. In den Playoffs der NHL fertigten die Kanadier die Dallas Stars im dritten Halbfinalspiel mit 6:1 ab und führen in der Best-of-seven-Serie nun 2:1. Beim nächsten Heimspiel am Dienstag (Ortszeit) winken drei Matchbälle.

„Man muss Wege finden, Spiele auf verschiedene Arten zu gewinnen. Es muss dominante Nächte geben. Es muss Nächte geben, in denen der eigene Torwart vielleicht besser ist als der der anderen“, sagte Oilers-Kapitän Connor McDavid. Ein wichtiger Faktor für den Sieg war Edmontons Torwart Stuart Skinner mit seinen 33 Paraden.

Final-Rematch aus dem Vorjahr in Aussicht

Damit könnte Edmonton die Chance zu einer Revanche bekommen, Titelverteidiger Florida Panthers führt in seinem Halbfinale 3:0 gegen die Carolina Hurricanes. Im Vorjahr hatten die Oilers die Finalserie gegen Florida knapp verloren (3:4), ein Wiedersehen rückt näher und näher.

Evan Bouchard (15.) und McDavid (15.) brachten den Vizemeister mit einem Doppelschlag auf Kurs. Nach dem Anschlusstreffer durch Jason Robertson (36.) war erneut McDavid mit seinem fünften Playoff-Tor zur Stelle (40.), im Schlussdrittel legte Zach Hyman (44./53.) nach. Das 6:1 von John Klingberg legte Leon Draisaitl auf (58.).

(SID/Red.)

Bild: Imago