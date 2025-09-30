Nächster Titel: Alcaraz gewinnt auch in Tokio
Nächster Titel für Carlos Alcaraz: Der Weltranglistenerste aus Spanien hat überlegen das ATP-Turnier in Tokio gewonnen.
Im Finale setzte sich der Sieger der French Open und US Open mit 6:4, 6:4 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz durch und feierte seinen achten Turniergewinn in diesem Jahr. Alcaraz beendete die Partie nach 1:33 Stunden mit einem frechen Stopp.
Insgesamt steht Alcaraz damit bei 24 Trophäen, die er in seiner Karriere einsammelte. Bemerkenswert ist seine jüngste Bilanz auf Hartplätzen: Nach seinen Triumphen beim Masters in Cincinnati und in New York war er nun auch im Ariake Coliseum, wo einst Alexander Zverev Olympiagold gewann, zu stark für die Konkurrenz.
(SID)/Bild: Imago