Nächster Top-Transfer? Liverpool will 70-Millionen-Mann

Beim FC Liverpool läuft es in dieser Saison nach einem ordentlichen Saisonstart in den vergangenen Wochen gar nicht. Und das, obwohl die Reds im Sommer allein für Alexander Isak, Florian Wirtz und Hugo Ekitike 365 Millionen Euro ausgegeben haben.

Im Winter könnte nun mit Antoine Semenyo ein weiterer XXL-Transfer für die Offensive dazustoßen. Der Tempodribbler kommt in der laufenden Saison für den AFC Bournemouth in elf Spielen auf sechs Treffer und drei Assists – darunter war auch ein Doppelpack gegen Liverpool am ersten Spieltag.

Der 25-Jährige kann im Winter für eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 68 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni wechseln. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist der englische Meister „sehr interessiert“.

Bournemouth hofft, den Flügelflitzer mindestens noch bis zum Sommer halten zu können – dann wäre er allerdings bereits für rund 57 Millionen Euro zu haben. Die Entscheidung liegt alleine bei Semenyo.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago