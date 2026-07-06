Die AS Monaco präsentiert seinen neuen Coach: Filipe Luis übernimmt den Verein aus dem Fürstentum ab der kommenden Saison.

Nachdem die Einigung mit Bayer Leverkusen ausgeblieben ist, übernimmt der ehemalige Atletico-Profi nun das Ligue-1-Team. In die letzte Saison war der Verein noch unter Neo-Frankfurt-Coach Adi Hütter gestartet, im Oktober übernahm dann Sebastien Pocognoli. Nun entscheidet sich Monaco für den Ex-Flamengo-Coach, der bis Sommer 2028 unterschreibt.