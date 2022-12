Nächster Wintertransfer: Admira verpflichtet Ex-Rapidler

Melih Ibrahimoglu wechselt zur Admira in die ADMIRAL 2. Liga. Das geben die Südstädter am Freitag bekannt. Der 22-Jährige kommt leihweise vom niederländischen Zweitligisten Heracles Almelo.

Das Leihgeschäft läuft vorerst bis Saisonende. Außerdem besitzt die Admira eine Kaufoption. Ibrahimoglu war zuvor in der ADMIRAL Bundesliga schon für den SK Rapid tätig. Mit zwölf Jahren kam der zentrale Mittelfeldspieler zu den Hütteldorfern und spielte sich von den Nachwuchsteams in die Kampfmannschaft. In zehn Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm ein Tor und zwei Assists. Im Jänner 2021 folgte der Wechsel in die Niederlande.

„Melih Ibrahimoglu kann als Achter oder Zehner zum Einsatz kommen und gerade auf diesen Positionen sahen wir Handlungsbedarf. Wir wollten uns dort unbedingt verstärken und erhoffen uns durch diese Verpflichtung mehr Ballsicherheit und mehr Flexibilität im letzten Drittel. Rolf und ich sind daher sehr glücklich, dass wir diesen Transfer verwirklichen konnten“, wird Sportdirektor Marcel Ketelaer in einer Vereinssausendung zitiert.

Bild: GEPA