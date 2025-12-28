Zidane hält wieder die Null, das Achtelfinale ist gebucht: Algeriens Fußball-Nationalmannschaft hat beim Afrika-Cup in Marokko das erste Zwischenziel erreicht.

„Les Fennecs“, Österreichs Gruppengegner bei der WM im nächsten Jahr, besiegten in ihrem zweiten Spiel Burkina Faso mit 1:0 (1:0) und haben mit sechs Punkten und 4:0 Toren den Sieg in Gruppe E vorzeitig sicher. Bei Punktegleichheit mit Burkina Faso sowie dem ebenfalls bei drei Zählern haltenden Sudan (1:0 gegen Äquatorialguinea) würde am Ende fix der bessere direkte Vergleich für die Truppe von Teamchef Vladimir Petkovic sprechen. Zu erwarten ist allerdings ohnehin, dass der große Favorit am Mittwoch gegen das punktlose Schlusslicht Äquatorialguinea ohnehin auch das dritte Spiel erfolgreich gestalten wird.

Alaba über WM-Teilnahme: „Vorfreude ist riesig“

Mittelfeldstar Riyad Mahrez, lange Jahre ein Schlüsselspieler bei Manchester City, traf per Foulelfmeter (23.) entscheidend. Luca Zidane – Sohn der französischen Fußball-Ikone Zinédine Zidane, die erneut auf der Tribüne die Daumen drückte – hielt wie beim Auftaktsieg gegen den Sudan (3:0) seinen Kasten sauber. Algerien, Afrikameister 2025, war bei den Auflagen 2021 und 2023 jeweils in der Gruppenphase ausgeschieden.

Bundesliga-Profis bei Algerien & Burkina Faso im Einsatz

Im Stadion Prince Heritier Moulay El Hassan in der marokkanischen Hauptstadt Rabat kam es auch zu einem kleinen Bundesliga-Klassentreffen: Bei Algerien standen Ramy Bensebaini (Dortmund), Ibrahim Maza von Bayer Leverkusen und der Wolfsburger Mohammed Amoura in der Startelf, bei Burkina Faso begann Mazas Klubkollege Edmond Tapsoba in der Abwehr. Zudem wurde bei Algerien der Frankfurter Farès Chaibi in der Schlussphase eingewechselt.

Amoura (45.+5) vergab freistehend vor dem Seitenwechsel die große Chance, kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0 zu erhöhen. Auch der Leverkusener Maza ließ einen Hochkaräter liegen (67.).

„Vorfreude“: Arnautovic spricht über WM-Gegner

Mahrez schickte den Goalie beim Strafstoß in die falsche Ecke. Zuvor war Rayan Ait Nouri von Ismahila Ouedraogo gefoult worden. Für den Stürmer von Al-Ahli in Saudi-Arabien war es der neunte Treffer auf Afrika-Cup-Ebene. Noch vor der Pause hatte Algerien bei einem Stangenkopfball von Pierre Kabore Glück, danach war es auch Tormann Luca Zidane, der sein Team mit starken Paraden vor dem Ausgleich bewahrte. Dadurch dürfen die Algerier nach zwei missglückten Anläufen wieder einmal Afrika-Cup-Achtelfinalluft schnuppern. Negativ ist für sie, dass Außenverteidiger Jaouen Hadjam früh verletzt ausschied.

Bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist Algerien am 28. Juni (04.00 Uhr MEZ) in Kansas City letzter Gegner des ÖFB-Teams in der Gruppe J. Davor geht es für die Auswahl von Ralf Rangnick am 17. Juni (06.00) in San Francisco gegen Jordanien und am 22. Juni (19.00) in Dallas gegen Titelverteidiger Argentinien.

Zuvor hatte der Sudan 1:0 (1:0) gegen Algeriens letzten Gruppengegner Äquatorialguinea gewonnen und liegt nun gleichauf mit Burkina Faso.

Gabun mit dem früheren Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang (36) verlor in Gruppe F 2:3 (1:2) gegen Außenseiter Mosambik, der damit seinen ersten Sieg bei einer Afrikameisterschaft überhaupt schaffte. Gabun ist noch ohne Punkt. Am Abend kommt es in dieser Gruppe noch zum Spitzenspiel zwischen dem deutschen WM-Gruppengegner und Titelverteidiger Cote d’Ivoire und Kamerun.

(SID/Red./APA.)

Beitragsbild: Imago.