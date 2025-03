Nächstes Endspiel für Rapid – Heimsieg gegen GAK Pflicht

Drei Tage nach der Qualifikation für das Viertelfinale der Fußball-Conference-League wartet auf den SK Rapid am Sonntag (ab 16:00 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) das nächste Endspiel. Im Heimspiel gegen den GAK geht es für die Hütteldorfer darum, in welche Richtung die Saison verläuft. Bei einem Sieg ist die Meistergruppe fix, bei einem Remis oder einer Niederlage gegen den Aufsteiger droht das untere Play-off und damit weitere Duelle gegen den GAK, Altach oder die WSG Tirol statt Sturm Graz oder die Wiener Austria.

„Ich glaube, die Jungs wissen, worum es geht. Das ist ein sehr, sehr wichtiges und wegweisendes Spiel“, sagte am Freitag Rapid-Coach Robert Klauß, für den es bei einer Niederlage ungemütlich werden könnte. Die Meisterschaftsausbeute zuletzt war mehr als dürftig. In den jüngsten acht Bundesligaspielen gab es nur einen Sieg, aber fünf Pleiten. Vier der ersten fünf Frühjahrspartien gingen verloren – erstmals in der 51-jährigen Bundesliga-Historie -, kein anderer Bundesligist kassierte 2025 mehr Nuller.

Seit Beginn dieser Unserie im Herbst hat es die Grün-Weißen von Rang zwei auf sechs heruntergespült – nur ein Zähler Vorsprung auf das siebentplatzierte Blau-Weiß ist geblieben. Die Linzer würden zudem bei Punktegleichheit vorgereiht.

Rapid strebt Sieg mit allen Mitteln an

Die Überstunden am Donnerstag im Europacup gegen Banja Luka waren trotz des Sieges nicht unbedingt hilfreich. „Das ist schon herausfordernd, aber wir kennen diese Situation. Wir sind bis jetzt nicht immer gut damit umgegangen. Das muss man auch sagen, dass wir nach europäischen Highlight-Spielen danach in der Liga nicht immer an unsere Leistungsgrenze gekommen sind. Das müssen wir jetzt ändern“, forderte Klauß. Gegen den GAK sei nur wichtig, dass man gewinne. „Mit allem, was uns zur Verfügung steht. Da geht es nicht um die Art und Weise.“

Fehlende Kräfte als Ausrede für Sonntag wollte Kapitän Matthias Seidl gleich ausschließen. „Ich glaube, dass so ein Erfolgserlebnis einen zusätzlichen Push, zusätzliche Energie geben kann. Nach dem Match am Sonntag ist eh Länderspielpause, darum werden wir jetzt noch einmal alle Kräfte ausschöpfen, eine Superleistung bringen und drei Punkte holen“, sagte der 24-Jährige.

Klauß machte sich jedenfalls auf eine schwere Partie gefasst. „Wichtig wird sein, dass wir ihnen ihre Wucht wegnehmen. Der GAK ist extrem gefährlich bei Standards offensiv, da haben sie ihre größte Stärke und größte Waffe. Das müssen wir gut verteidigen“, so der Deutsche, der auf Unterstützung von außen setzt. „Wir brauchen unsere Fans, wir brauchen das Stadion, damit wir Stress erzeugen können.“ 18.500 Tickets waren bis Donnerstag bereits abgesetzt.

GAK als Rapid-Schreck?

Der GAK hat bereits im Herbst bewiesen, dass er Rapid wehtun kann. Die Partie in Graz wäre fast mit einem Heimsieg zu Ende gegangen, wenn nicht Dion Beljo den Wienern per Elfer in der 93. Minute ein 1:1 gerettet hätte. Eine ähnliche Leistung will die Truppe von Trainer Rene Poms auch in Wien und damit eine Reaktion auf die bitteren Niederlagen zuletzt gegen die Wiener Austria (1:2) und im Derby (1:2) zeigen. „Wir haben solche Tiefschläge schon mehrmals hinnehmen müssen. Aber so etwas formt die Mannschaft. Wenn die Sonne scheint, ist es leicht Lustigsein, aber das sind Punkte, durch die du dich weiterentwickelst. Das wird uns extrem weiterbringen in der Qualigruppe“, war Poms überzeugt.

Fehlen werden den „Roten Teufeln“ in Wien neben dem verletzten Leih-Stürmer Romeo Vucic (Schambein), der operiert werden muss und dessen Saison vorzeitig vorbei ist, die gesperrten Marco Perchtold und Christian Lichtenberger. Auch Poms darf wegen einer Sperre nicht an der Seitenlinie stehen. „Ich gehe davon aus, dass ich einen Platz auf der Tribüne finden werde. Wir erarbeiten uns sowieso alles in der Trainingswoche. Wenn die Mannschaft aufläuft, weiß sie eh, was zu tun ist“, so Poms, der am Platz durch seinen Co Dino Skvorc vertreten wird. Bei Rapid muss Rechtsverteidiger Bendeguz Bolla aus dem gleichen Grund zusehen.

