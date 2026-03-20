Nächstes OÖ-Duell: Ried gastiert nach Cup-Aus bei Blau-Weiß

Nach dem Aus im ÖFB-Cup ist für die SV Ried Wundenlecken angesagt – im nächsten OÖ-Derby bei Schlusslicht Blau-Weiß Linz sollen drei Punkte her.

In Linz ist Blau-Weiß vor vollem Haus gegen Ried unter Zugzwang. „Wir müssen unsere Heimspiele gewinnen“, sagte Trainer Michael Köllner, dessen Elf im Abstiegskampf bereits sechs Zähler auf das rettende Ufer fehlen. Gegen den Aufsteiger aus Ried bezogen die Linzer heuer bereits zwei Niederlagen (0:2,1:2). „Es wird ein Zweikampfspiel, viel Fighten um den zweiten Ball“, erwartet Köllner, der nun mehr Auswahl im Kader hat: Thomas Goiginger, Elias Bakatukanda und Cheick Conde haben wieder voll trainiert.

Das Spiel Blau-Weiß Linz gegen die SV Ried gibt es am Samstag, ab 16:30 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

Ried hat indes ein 120-Minuten-Spiel vom Mittwoch – Cup-Aus inklusive – in den Knochen. SVR-Coach Maximilian Senft sprach von einer „speziellen Herausforderung, innerhalb von drei Tagen sowohl mental als auch körperlich wieder auf 100 Prozent hochzufahren. Die Tatsache, dass es sich bei diesem Spiel gleich um ein weiteres Derby handelt, hilft uns sicher, das ein oder andere Prozent mehr zu mobilisieren.“ In der Startelf muss rotiert werden, ist doch Führungsspieler Michael Sollbauer gesperrt.

(APA) / Bild: GEPA