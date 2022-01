Testspiele: Nächstes Schützenfest für Klagenfurt – Niederlage für WSG

Drei Tage nach dem 7:1-Testspielerfolg gegen den SV Spittal/Drau hat Austria Klagenfurt den nächsten Kantersieg in der Wintervorbereitung eingefahren. Gegen die Amateure des Wolfsberger AC aus der Regionalliga Mitte siegte das Team von Trainer Peter Pacult ebenfalls mit 7:1.

Für die Kärntner trugen sich Markus Pink und Patrick Greil jeweils mit einem Doppelpack in die Torschützenliste ein. Die weiteren Treffer für die Austria erzielen Florian Rieder, Patrick Hasenhüttl und Fabian Miesenböck.

Am Donnerstag (18 Uhr) sammeln die Violetten schon wieder Wettkampf-Praxis: In Glanegg trifft die Austria im dritten Test der Winter-Vorbereitung mit dem SK Treibach erneut auf ein Team aus der Regionalliga Mitte. Am Samstag (14 Uhr) ist der slowenische Zweitligist NK Rogaska in Moosburg zu Gast.

Für die WSG Tirol hat es hingegen eine Niederlage gesetzt. Die Silberberger-Elf unterlag dem slowakischen Erstligisten Spartak Trnava mit 0:2.

Bild: Austria Klagenfurt