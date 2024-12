Nächstes Top-Ten-Resultat für Hauser in Kontiolahti

Die Tirolerin Lisa Hauser hat nach Einzelplatz sechs beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti am Samstag mit Sprintrang acht eine weitere Top-Ten-Platzierung erreicht.

Die 30-Jährige blieb wie einige Top-Ten-Athletinnen am Schießstand fehlerfrei, auch Marketa Davidova war makellos. Auf die nach 7,5 km siegreiche Tschechin fehlten Hauser 29,6 Sek., auf die finnische Überraschungsdritte Suvi Minkkinen 17,7 Sek. Zweite wurde trotz zweier Fehlschüsse die Schwedin Elvira Öberg (+8,8).

Hauser: „Taugt mir“

„Heute wieder ein Top-Ten-Ergebnis zu holen, vor allem mit null Fehlern am Schießstand, taugt mir natürlich sehr“, meinte die im Gesamtweltcup nun siebentplatzierte Hauser. „Es war heute nicht einfach, denn am Schießstand war auch ein wenig Wind mit dabei, deswegen freut es mich umso mehr, dass es wieder so gut funktioniert hat.“ Sie ist damit auch für den für Sonntag (17.10 Uhr, live ORF Sport +) angesetzten Massenstart-Bewerb qualifiziert, ebenso wie der Salzburger Simon Eder bei den Männern (14.30 Uhr).

Ansprechend war die Leistung von Anna Gandler, die Tirolerin kam nach einer „Stehend-Strafrunde“ 54,2 Sek. hinter der Siegerin auf Rang 19. Dunja Zdouc landete als 39. (1 Fehlschuss/+1:20,9) gerade noch in den Weltcuppunkterängen. Lea Rothschopf (55/1/1:52,4) und Kristina Oberthaler (98./2/+3:59,3) dürfen sich auch schon in Richtung der nächsten Rennen vorbereiten. Der nächste Weltcup-Ort ist in der kommenden Woche Hochfilzen in Tirol.

Für die sonst meist starken Französinnen reichte es durch Oceane Michelon als Zehnte gerade für einen Top-Ten-Platz, die als Weltcupführende in den Bewerb gegangene Einzel-Siegerin Lou Jeanmonnot wurde lediglich 17. Die Norwegerinnen brachten mit der hinter der Deutschen Franziska Preuss (1/+12,0) fünftplatzierten Karoline Offigstad Knotten (0/+15,3) nur eine Aktive in die Top 15. Ingrid Landmark Tandrevold (1/+1:14,3) wurde auf Position 32 durchgereicht.

