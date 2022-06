Nächstes WM-Trikot geleakt: So läuft CR7 mit Portugal auf

Alle europäischen Wettbewerbe sind beendet. Nun tauchen immer mehr Trikots für die Weltmeisterschaft in Katar auf. Neben Mane, Kimmich und Co. ist jetzt auch klar, in welchem Dress Cristiano Ronaldo auflaufen wird.

Das Heimtrikot Portugals für die WM in Katar wurde geleakt. Bruno Fernandes, Ronaldo und Co. werden in traditionellen Farben, aber in einem komplett neuen Design auflaufen.

Aber nicht nur Ronaldos Trikot ist bekannt. Das Dress von Lionel Messi, Sadio Mane und auch das der deutschen Nationalmannschaft wurde bereits geleakt. Auch das Trikot der Schweiz steht bereits fest. Das Eröffnungsspiel findet am 21. November statt. Das Finale steigt am 18. Dezember.

(skysport.de)

Bild: Imago