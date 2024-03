Nagelsmann-Comeback beim FC Bayern? CEO Dreesen lässt aufhorchen

Der FC Bayern sucht im Sommer einen neuen Trainer, der Vertrag mit Thomas Tuchel wurde vorzeitig aufgelöst. Top-Kandidat ist und bleibt nach Sky Informationen weiter Xabi Alonso. Doch es ist unklar, ob der Spanier seine Zelte bei Bayer Leverkusen schon abbrechen möchte oder lieber in der kommenden Saison mit der Werkself in der Champions League für Furore sorgen will. Zudem ist auch der FC Liverpool am ehemaligen Weltklassespieler interessiert.



Julian Nagelsmann wäre dagegen ab Sommer wieder frei, sein Vertrag als Nationaltrainer endet nach der EM und nach Sky Informationen hat der 36-Jährige auch noch Befürworter an der Säbener Straße. Könnte Tuchels Vorgänger tatsächlich auch sein Nachfolger werden?



Jan-Christian Dreesen hielt sich sämtliche Optionen offen: „Ich glaube, da haben ja schon ganz andere gesagt, dass man im Fußball nie etwas ausschließen sollte“, so der CEO des FC Bayern gegenüber der Münchner Abendzeitung.

(Sky Sport DE)/bild: Imago