Nagelsmann spricht über Zukunft & schließt Klopp-Szenario aus

Julian Nagelsmann möchte nach der Heim-EM in Deutschland im Sommer möglichst sofort als Trainer weiterarbeiten. „Ich kann mir zwei Sachen vorstellen, Verband oder Verein.“

Julian Nagelsmann will nach der Fußball-Europameisterschaft im Sommer keine längere Auszeit als Trainer einlegen. Sein Bundestrainer-Vertrag mit dem DFB endet nach dem Heimturnier vom 14. Juni bis 14. Juli. Beide Parteien könnten ihn auch verlängern. „Generell weiß ich, dass ein Jahr Pause nach der EM – oder ein halbes Jahr Pause – für mich ausgeschlossen ist. Außer es kommt kein Angebot. Aber wenn eins kommt, ist es ausgeschlossen“, sagte der 36-Jährige am Mittwoch bei einer Fan-Pressekonferenz des Verbandes in Frankfurt am Main.

Damit schließt er das „Jürgen-Klopp-Szenario“ nahezu aus. Der Liverpool-Coach möchte nach seinem Aus zum Saisonende eine Pause einlegen. Als Bundestrainer sei es gerade gut für ihn, sagte Nagelsmann.

Verband oder Verein

Angesprochen darauf, wie es nach dem EM-Turnier für ihn weitergehe, sagte der ehemalige Bundesliga-Coach von Hoffenheim, RB Leipzig und des FC Bayern München. „Das kann ich gar nicht entscheiden, weil man braucht ja irgendwie einen, der einem einen Job anbietet.“ Zu seinen Vorstellungen äußerte er: „Ich kann mir zwei Sachen vorstellen, Verband oder Verein, tatsächlich diese zwei Sachen, was anderes nicht.“ Bei einer Entscheidung bewerte er dann „die Gesamtgemengelage“. Diese schließe auch private Dinge mit ein.

Nach Sky-Informationen möchte Nagelsmann seine Entscheidung vor der EM treffen und bestenfalls den neuen Verein bekanntgeben. Borussia Dortmund ist dran, zudem hat er weiter Befürworter beim FC Bayern. Auch ein Wechsel ins Ausland gilt als Option.

