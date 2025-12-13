„Nah dran“: Rückkehr von Zauberfuß Musiala steht bevor

Die Rückkehr von Jamal Musiala ins Mannschaftstraining des FC Bayern steht kurz bevor. „Jamal ist nah dran, hoffentlich nächste Woche“, sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Bundesligaspiel des Rekordmeisters am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Mainz 05. Aber, ergänzte er: „Null Druck auf Jamal und die medizinische Abteilung. Aber hoffentlich macht er noch ein paar Trainingseinheiten vor Weihnachten. Das wäre einfach schön für die Mannschaft und auch für ihn.“

Musiala hatte sich am 5. Juli bei der Klub-WM eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen. Im Januar soll der 22-Jährige „dann wahrscheinlich wieder seine ersten Minuten von Anfang an machen. Das wäre so ein Idealplan für uns“, ergänzte der Bayern-Coach am Samstag.

Nach Hiroki Ito war beim 3:1 in der Champions League gegen Sporting Lissabon der zweite Langzeitverletzte, Alphonso Davies, bereits zurückgekehrt. Auch gegen Mainz soll der 25-Jährige wieder ein paar Einsatzminuten bekommen. Bei Davies laufe „alles sehr gut im Moment. Alles jetzt ist Bonus für uns. Wenn er gegen Mainz wieder ein paar Minuten bekommt und dann in Heidenheim, dann ist es auch Bonus. Und dann glaube ich, dass er ab dem 1. Januar dann wieder voll konkurrenzfähig ist“, sagte Kompany.

Nachdem der Belgier in den letzten Spielen immer wieder rotiert hatte, wird er gegen Mainz wohl kaum Wechsel vornehmen. Alle seien „fit und frisch“, so Kompany, der sich bereits darauf festlegte, dass Kapitän Manuel Neuer im Tor stehen wird. Zuletzt in Stuttgart (5:0) war der 39-Jährige von Jonas Urbig vertreten worden.

Durch den Trainerwechsel beim Bundesligaletzten Mainz, der seit ein paar Tagen von Urs Fischer trainiert wird, gebe es „natürlich ein paar Fragezeichen“, so Kompany. Man erwarte „natürlich auch immer eine Reaktion von dieser Mannschaft. Aber wir sind vorbereitet darauf, dass die Systeme sich manchmal ändern.“ Und es gebe ja auch noch „einen Bayern-Plan. Wenn etwas total anderes ist, können wir trotzdem unsere Leistung bringen.“

Mit einem Sieg gegen Mainz könnten die Münchner nach der Niederlage von Leipzig bei Union Berlin (1:3) am 14. Spieltag sogar schon Herbstmeister werden. Selbst bei einem Dortmunder Erfolg in Freiburg am Sonntag hätten die Bayern dann bei noch drei ausstehenden Spielen bis zur Rückrunde neun Zähler Vorsprung auf den BVB – und die weitaus bessere Tordifferenz.

(SID) / Foto: IMAGO