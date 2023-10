Napoli kassiert Heimpleite gegen Fiorentina

Italiens Fußball-Meister Napoli hat in der Serie A die zweite Saisonniederlage kassiert und hat damit den Anschluss an das Mailänder Spitzenduo verloren. Im Heimspiel gegen Fiorentina setzte es für den Titelverteidiger am Sonntagabend ein 1:3. Napoli liegt als Fünfter der Tabelle nach acht Runden somit fünf Zähler hinter dem Zweiten Inter und schon sieben hinter Spitzenreiter Milan. Die Fiorentina schob sich auf den vierten Platz vor.

Victor Osimhen gelang per Elfmeter kurz vor der Pause der zwischenzeitliche Ausgleich für die Süditaliener. Die „Viola“ legte durch Giacomo Bonaventura (63.) aber erneut vor, Nicolas Gonzalez traf in der Nachspielzeit zur Entscheidung.

Die AS Roma siegte auch dank eines Doppelpacks des belgischen Nationalteamspielers Romelu Lukaku bei Schlusslicht Cagliari mit 4:1. Trainer Jose Mourinho darf vorerst durchatmen. Die Römer verbesserten sich auf den zehnten Tabellenrang. Lukaku trifft mit Belgien kommenden Freitag in der EM-Qualifikation in Wien auf Österreichs Team.

(APA)/Bild: Imago