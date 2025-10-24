Napoli vor Serie-A-Schlager gegen Inter im Sinkflug

Napolis Formkurve zeigt vor dem Serie-A-Hit am Samstag daheim gegen Inter Mailand steil nach unten. Italiens Fußballmeister kassierte am Dienstag in der Champions League ein 2:6-Debakel in Eindhoven und hat zudem in der Liga zwei seiner jüngsten drei Partien verloren. Die Mailänder hingegen reisen mit dem Selbstvertrauen von sieben Pflichtspielsiegen in Folge an den Vesuv und wollen sich an den Süditalienern für den in der Vorsaison knapp verpassten „Scudetto“ revanchieren.

Während Inter auch ohne den verletzten Topstürmer Marcus Thuram von Erfolg zu Erfolg eilt, kam bei Napoli nach einem gelungenen Start Sand ins Getriebe. Das liegt laut Trainer Antonio Conte vor allem daran, dass man im Vorjahr nicht im Europacup vertreten war und nun im Sommer aufgrund der Zusatzbelastung Champions League neun neue Spieler verpflichtete. „Meiner Meinung nach waren das zu viele, aber wir hatten keine Wahl. Auf jeden Fall ist klar, dass diese Saison aufgrund dieser Thematik schwierig wird“, betonte Conte.

Sowohl Napoli als auch Inter (je 15 Zähler) haben derzeit in der Serie A das Nachsehen gegenüber Milan (16). Immerhin liegt das Duo aber jeweils drei Punkte vor dem seit sieben Partien sieglosen Rekordmeister Juventus Turin, der am Sonntag bei Lazio Rom antritt. Bei einem neuerlichen Misserfolg könnte der Job von Trainer Igor Tudor in Gefahr sein.

(APA)/Beitragsbild: Imago