Napoli zittert nach Remis in Florenz weiter um Europa

Im vorletzten Saisonspiel der Serie A hat Napoli bei der AC Florenz nur ein 2:2 (1:2) geholt und so wichtige Punkte im Rennen um die Qualifikation für die Conference League liegen gelassen.

Die Fiorentina liegt als direkter Konkurrent einen Platz weiter vorne auf Rang acht, hat aber zwei Punkte Vorsprung und darf noch ein Spiel mehr als Napoli absolvieren.

Zu Beginn lief alles nach Plan für den seit Wochen schon entthronten italienischen Fußballmeister: Schon in der 8. Minute brachte Amir Rrahmani die SSC in Führung. Anschließend drehte Florenz aber die Partie und ging dank Cristiano Biraghi (40.) und M’Bala Nzola (42.) in Führung. Nach der Pause konnte Khvicha Kvaratskhelia (57.) ausgleichen.

Beinahe hätte Florenz in der Schlussphase noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen (80.), Schiedsrichter Matteo Marchetti nahm diesen aber nach Überprüfung mithilfe des Videoschiedsrichters wieder zurück.

