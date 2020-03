EM verschoben: Wie gut kennst Du dich mit der EURO aus?

via

via Sky Sport Austria

Die Europameisterschaft wird um ein Jahr verschoben. Zeit, auf die vergangenen Turniere zurückzublicken. In unserem Quiz kannst Du Dein Wissen testen.

2020 wird es keine Fußball-Europameisterschaft geben. Die UEFA hat das Turnier um ein Jahr verlegt. Um die Zeit etwas zu verkürzen, haben wir für Euch ein Quiz zu den vergangenen Turnieren zusammengestellt.

Wir beginnen unsere Reise im Jahr 1976. Was weißt Du noch von “König Ottos” Griechen? Was fällt dir zur EURO 2008 ein? Vor diese und noch viele weitere Aufgaben wirst du in unserem Quiz zur Europameisterschaft gestellt.

TESTE DEIN WISSEN: DAS EUROPAMEISTERSCHAFTS-QUIZ





Bild: GEPA