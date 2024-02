Das sind die möglichen ÖFB-Gegner in der Nations League 2024/25

Das ÖFB-Team blickt am Donnerstag (18 Uhr) mit Spannung nach Paris zur Auslosung der UEFA Nations League 2024/25!

Durch den Abstieg spielt Österreich ab sofort in Liga B. Dort werden vier Gruppen mit je vier Teams ausgelost. Das österreichische Fußball-Nationalteam liegt in Topf 1 und bekommt aus den drei anderen Töpfen jeweils einen Gegner zugelost. Innerhalb der Gruppen spielt jeder gegen jeden in Heim- und Auswärtsspiel. Auftakt der vierten Ausgabe der Nations League ist im September 2024.

Topf 1: Österreich, Tschechien, England, Wales

Topf 2: Finnland, Ukraine, Island, Norwegen

Topf 3: Slowenien, Republik Irland, Albanien, Montenegro

Topf 4: Georgien, Griechenland, Türkei, Kasachstan

In Liga B gibt es bei der Auslosung auch eine Einschränkung: Wegen übermäßiger Reisebelastung darf Kasachstan nur auf einen der vier möglichen Gegner England, Wales, Island und Irland treffen.

Die Spiele finden alle nach der EM 2024 statt:

1. Spieltag: 5. – 7. September 2024

2. Spieltag: 8. – 10. September 2024

3. Spieltag: 10. – 12. Oktober 2024

4. Spieltag: 13. – 15. Oktober 2024

5. Spieltag: 14. – 16. November 2024

6. Spieltag: 17. – 19. November 2024

Relegation und Viertelfinale: 20. – 25. März 2025

Finalturnier: 4. – 8. Juni 2025

Welche Änderungen wurden für die Nations League 2024/25 vorgenommen?

Mit Beginn der Ausgabe von 2024/25 wird die UEFA Nations League eine zusätzliche K.-o.-Runde erhalten, die im März ausgetragen wird. Damit wird ein Bindeglied zwischen dem Ende der Gruppenphase im November und der Endrunde im Juni geschaffen.

Die Gruppensieger und -Zweiten der Liga A bestreiten die Viertelfinals mit Hin- und Rückspiel, die vier Sieger dieser Duelle qualifizieren sich für die Endrunde.

Die jeweils viertplatzierten Teams der Ligen A und B steigen automatisch in die Ligen B bzw. C ab. Die zwei am niedrigsten platzierten viertplatzierten Teams der Liga C steigen wiederum in die Liga D ab.

Die vier Gruppensieger der Ligen B und C sowie die beiden Gruppensieger der Liga D steigen automatisch in die Ligen A, B bzw. C auf.

Die drittplatzierten Mannschaften der Liga A und die Gruppenzweiten der Liga B bestreiten in Hin- und Rückspiel Auf- bzw. Abstiegs-Play-offs, dasselbe gilt für die Dritten der Liga B und die Zweiten der Liga C.

Es wird auch Auf- bzw. Abstiegs-Play-offs mit Hin- und Rückspiel zwischen den zwei besten Gruppenvierten der Liga C und den zwei Gruppenzweiten der Liga D geben.

Diese Ausweitung des Spielkalenders betrifft nur eine kleine Anzahl von Teams, die anderen Mannschaften können im März schon mit den European Qualifiers starten.

(Red., UEFA.com) / Bild: GEPA